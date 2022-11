Günzburg

07.11.2022

Kabarett in Günzburg: Donnernder Applaus für die zwei von dr Alb ra

Plus Hillus Herzdropfa bringen das Forum am Hofgarten zum Toben. Der gegenseitige Schlagabtausch der Komiker in verschiedenen Rollen ist derb, aber auch hintersinnig.

Von Claudia Jahn

Prächtig amüsierten sich die Zuschauer im nahezu ausverkauften Forum am Hofgarten bei Hillus Herzdropfa. Dass die beiden von dr Alb ra kommenden Komiker Garanten für volle Ränge und gelungene Vorführungen sind, wurde auch an diesem Abend nachhaltig unter Beweis gestellt. Szenenapplaus und Lachsalven begleiteten unentwegt die kurzweilige Vorführung. Eventuelle Sprachbarrieren vom „älbrerischa Schwäbisch“ zum bayerischen Schwäbisch bewegten sich in Nuancen und waren somit praktisch nicht existent.

