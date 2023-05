Kaiserin Maria Theresia trifft in Günzburg auf Pop Art

Im Heimatmuseum Günzburg sind in den nächsten Monaten einige überraschende Ausstellungen zu sehen. Den Anfang machen eine Kaiserin und Werke von Jerome Rodney.

Was hat Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) mit Pop Art zu tun? Auf den ersten Blick nichts - und doch wird es im Heimatmuseum Günzburg in Kürze eine Ausstellung geben, welche die Meisterin der Selbstinszenierung mit der in den 1950er-Jahren entstandenen Kunstbewegung zusammenführt. Museumsleiter Raphael Gerhardt und Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann sprechen über die Hintergründe der ungewöhnlichen Idee und geben einen Einblick in drei weitere Sonderausstellungen, die in den nächsten Monaten geplant sind.

Von 21. Mai bis 18. Juni findet die Ausstellung "Pop Art meets Maria Theresia" mit Arbeiten des Günzburger Künstlers Jerome Rodney und Porträts der Kaiserin statt. Das Museum hat an die 40 Porträts der Kaiserin, acht davon werden in der Sonderausstellung im Rokokosaal präsentiert. Die Ausstellung über Maria Theresia zeigt, welch unterschiedliche Aussagen die Gemälde je nach Kleidung, Hintergrund und Pose vermitteln. Typisch sind Bilder der Monarchin mit strengem Blick und in edlem Gewand, aber es gibt auch weniger herrschaftliche Werke. "Für die damalige Zeit waren Bilder so wichtig, weil es die einzige Möglichkeit war, den Menschen zu zeigen, wer über sie regiert. Und je nachdem, wie man abgebildet wurde, vermittelte man den Menschen einen Eindruck von sich", sagt Gerhardt. Er vergleicht die Porträts von damals mit den sozialen Medien heutzutage, in denen Bilder erzeugt werden, die nur einen kurzen Augenblick festhalten und den Eindruck vermitteln, dass dieser Moment und dieser Ausdruck die Regel seien.

Vernissage im Heimatmuseum Günzburg ist am 21. Mai

Die Ausstellung über Maria Theresia ist Teil der Kampagne "Museumsstoff" eines deutschlandweiten Museumsnetzwerks, in dem das Günzburger Heimatmuseum Mitglied ist. Und Maria Theresia passe mit ihren unterschiedlichen Selbstdarstellungen und Kleidungen gut in diese Kampagne, sind sich Gerhardt und Scheuermann einig. Der größtmögliche Kontrast zu der Kaiserin wird durch die Arbeiten von Jerome Rodney geschaffen, führt die Günzburger Kulturamtsleiterin aus. Bei seinen Werken im Pop-Art-Stil, die man stilistisch nicht in einem Heimatmuseum erwartet, steht kein bestimmtes Individuum im Vordergrund. Rodneys Werke, die zum Teil mit Spraydosen auf Verpackungsresten oder Kartons entstanden, werden über das ganze Museum verteilt sein. Die Vernissage findet am internationalen Museumstag am 21. Mai statt, der Eintritt ist frei. Das Museum hat immer samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Bretonische Impressionen von Annie Lefèvre: Mit Lannion in der Bretagne besteht seit 1981 eine sehr lebendige Städtepartnerschaft. Gegenseitige Besuche und viele private Kontakte unterstreichen den freundschaftlichen Verbund der beiden Städte. Dieser Austausch soll künftig auch auf den kulturellen Bereich ausgedehnt werden - den Start soll eine Ausstellung vom 15. Juli bis 3. September machen. Im Heimatmuseum werden ungefähr 30 künstlerische Landschaftsaufnahmen von Annie Lefèvre präsentiert. Die 76-jährige Künstlerin fotografiert, seit sie elf Jahre alt ist. "Es ist interessant zu entdecken, wie wir die Stadt als Touristen sehen und wie die Menschen vor Ort ihre Stadt sehen", sagt Scheuermann. Die Ausstellung in Günzburg war eigentlich schon für 2020 geplant, dann kam Corona.

Kunstpreis der Stadt Günzburg zum Thema Bewegung

4. Kunstpreis der Stadt Günzburg: 2019 wurde der bis dato letzte Kunstpreis der Stadt Günzburg vergeben. Die deutschlandweit 600 Bewerbungen zeigen, dass dieser erstmals 2011 vergebene Preis einen hohen Stellenwert hat. Gemeinsam mit dem Kunstverein Off Art werden drei Preisträger gesucht, die Werke zum Thema "Bewegung" eingesandt haben. Der Wettbewerb richtet sich an Künstler der Malerei, Grafik, Multimedia und Plastik. Scheuermann ist gespannt auf die Einsendungen, da die Künstler diesmal sehr frei in ihrem Schaffen sind. Einige der Werke werden vom 19. September bis 26. November im Heimatmuseum Günzburg ausgestellt sein: im Rokokosaal, auf den Gängen und eventuell im Treppenaufgang.

Arbeiten von Wilhelm Zlamal: Maler Wilhelm Zlamal (1915-1995) wurde in Sternberk geboren und als einer der wenigen Sudetendeutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Sein Sohn veranstaltet eine Ausstellung in seiner Heimat, in der Werke den Schrecken von Krieg und Vertreibung, aber auch die Stadt Sternberk thematisieren. Im Frühjahr oder Frühsommer 2024 soll die Ausstellung von Tschechien nach Günzburg verlegt werden. Damit soll, ähnlich wie mit Lannion, der wechselseitige künstlerische Kontakt zwischen den Partnerstädten ausgebaut werden.

Wenn Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann über die bevorstehenden Ausstellungen spricht, ist ihr Enthusiasmus förmlich greifbar. Die schwierigen Corona-Jahre von Frühjahr 2020 bis 2022 seien zäh gewesen, aber danach ging es auch zahlenmäßig steil bergauf. Einen Besucherrekord nach dem anderen hat es seitdem gegeben. Egal ob Kinder- und Familientag, den beiden Römertagen in Günzburg mit 1100 Besuchern im Museum oder der Kulturnacht mit 800 Besuchern an einem einzigen Tag. "Das Wichtigste ist, dass die Menschen eine schöne Zeit bei uns haben und zufrieden nach Hause gehen. Sie kommen in ihrer Freizeit zu uns und das soll ihnen Spaß machen", sagt Gerhardt. Das Museum soll in Zukunft mehr die bildende Kunst abbilden. Auch die Kooperation mit Off Art soll beispielsweise ausgeweitet werden, sowie die Zusammenarbeit mit Nicht-Günzburgern. "Wir wollen für die ganze Stadtgesellschaft interessant sein", sagt Gerhardt. Das soll auch eine eher ungewöhnliche Ausstellung wie Pop Art meets Maria Theresia zeigen.