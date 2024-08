Kakadu macht es sich auf Balkon in Günzburg gemütlich

Eine Günzburgerin bekam am Montagabend ungebetenen Besuch auf ihrem Balkon: Ein Kakadu hatte es sich auf ihrem Balkon im Pappelweg gemütlich gemacht. Eine Streife der Polizei Günzburg nahm das Tier in Obhut. Nachdem der Besitzer zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde das Tier vorübergehend an eine Pflegestelle abgegeben. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

