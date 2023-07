Kameras im Parkhaus am Stadtberg herausgerissen

Ein Unbekannter hat in der Samstagnacht zwei Videokameras in dem Günzburger Parkhaus zerstört. Dabei wurde auch die Gebäudedecke beschädigt.

Das Parkhaus am Stadtberg in Günzburg verfügt über Videokameras. Zwei der Kameras wurden gegen Mitternacht am Samstag durch einen unbekannten Täter herausgerissen. Hierbei kam es auch zum Schaden an der Gebäudedecke. Die Polizei Günzburg nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen um Kontaktaufnahme unter 08221/919-0. (AZ)