Am Montagnachmittag hat es in einem indischen Restaurant am Wätteplatz in Günzburg gebrannt. In der Restaurantküche ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden, so die Polizei. Der Brand führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Aufgrund des Feuers und der starken Rauchentwicklung mussten die umliegenden Häuser evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Küchenbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis