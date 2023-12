Günzburg, Kammeltal

18:00 Uhr

"Automatenkönig" aus Kammeltal hat Ärger mit den Behörden

Der Mann, der für tausende Kaugummi-Automaten in Bayern und Baden-Württemberg zuständig ist, hat ein Bußgeldverfahren am Hals.

Plus Ein saftiges Bußgeld soll Gerhard Jahn wegen eines Schwarzbaus zahlen. Der Kaugummi-Automaten-Unternehmer fühlt sich ungerecht behandelt. Worum es geht.

Von Wolfgang Kahler

Gerhard Jahn ist ziemlich bedient. Der Kammeltaler soll ziemlich viel Geld zahlen, weil er gegen die Bayerische Bauordnung verstoßen hat. So lautet zumindest der Vorwurf im Rahmen eines Bußgeldverfahrens am Günzburger Amtsgericht. Denn auf seinem und dem Grundstück des angrenzenden Nachbarn wurde ein Weg gepflastert und es wurden zwei Übersee-Container aufgestellt. Wohl nicht ganz rechtmäßig. Denn eine Genehmigung dafür gab es nicht, also schritt das Landratsamt gegen den „Schwarzbau“ ein. Der Mann, der bundesweit in Medien schon als "König der Kaugummi-Automaten" bezeichnet wurde, sieht die Sache aber etwas anders.

Eine Baumaßnahme des Kammeltalers lag wohl im Außenbereich

Darum geht es: Die Kreisbehörde soll offensichtlich einen Tipp bekommen haben, dass auf dem Grundstück Jahns im Kammeltaler Ortsteil Ried etwas nicht den rechtlichen Vorgaben entspreche.

