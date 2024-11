Kampfsport-Benefits zugunsten der BRK Rettungshundestaffel Günzburg

Ende Oktober fand zum dritten Mal das Kampfsport-Benefits von Erwin Buchner-Scherr statt. Auch in diesem Jahr kamen Anfänger und fortgeschrittene Kampfsportler zu diesem Seminar in den Räumlichkeiten des RehaFit in Günzburg zusammen, um mit den hervorragenden Dozenten in den Bereich Karate (Gerhard Weitmann, RehaFit Günzburg), Krav Maga (Dirk Stiler), Kyusho Jutsu (Peter Schiepe), Tösö X (Rita Sagerer), Ninjutsu (Michael Gleich),Teakwondo (Hermann Betz) zu trainieren. Bei diesem Seminar konnten sich Neulinge in den verschiedenen Kampfsportarten versuchen und die erfahrenen Teilnehmer neben ihrem Bereich auch andere Kampfkünste kennenlernen. Dass diese interessanten Kampfsportarten viele Menschen verbinden, zeigte die Spende an die Rettungshundestaffel des BRK Günzburg. Sie erhielt den gespendeten Teilnahmebeitrag in Höhe von 740 Euro, der in die ehrenamtliche Arbeit der Einsatzkräfte und Hunde für deren Ausbildung, Einsatzmaterial und Bekleidung fließt. Die Rettungshundestaffel ist eine ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppe des Bayerischen Roten Kreuzes, die mit ihren ausgebildeten Hunden nach vermissten Personen sucht. Die besonders feinen Nasen der Hunde werden in den Bereichen Flächen-, Trümmer- und Mantrailing für den Einsatz trainiert. Text: Ralf Guß/Foto: Heidi Weitmann

