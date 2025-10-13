Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Günzburg: Kampfsport-Benefiz zu Gunsten der BRK Rettungshundestaffel Günzburg

Günzburg

Kampfsport-Benefiz zu Gunsten der BRK Rettungshundestaffel Günzburg

Kickboxen, Kyusho, Jutsu, Töso X, Ninjutsu und Allkampf-Training für den guten Zweck.
Von Ralf Guss für Bayerisches Rotes Kreuz - Kreisverband Günzburg
    • |
    • |
    • |
    Teilnehmer und Dozenten mit Ralf Guss (Rettungshundestaffel BRK) und Rettungshündin Amy.
    Teilnehmer und Dozenten mit Ralf Guss (Rettungshundestaffel BRK) und Rettungshündin Amy. Foto: Erwin Buchner-Scherr

    Vor Kurzem fand zum vierten Mal das Kampfsport-Benefiz von Erwin Buchner-Scherr statt. Auch in diesem Jahr kamen Anfänger und fortgeschrittene Kampfsportler in den Räumlichkeiten des RehaFit in Günzburg zu diesem Seminar zusammen, um mit den hervorragenden Dozenten Gerhard Weitmann (Kickboxen, RehaFit Günzburg), Peter Schiepe (Kyusho Jutsu), Heidi Weitmann (Tösö X), Michael Gleich (Ninjutsu) und Daniel Fischer (Allkampf) zu trainieren. Neulinge konnten sich bei diesem Seminar in den verschiedenen Kampfsportarten versuchen, während erfahrene Teilnehmer neben ihrem Bereich auch andere Kampfkünste kennenlernen konnten.

    Dass diese interessanten Kampfsportarten viele Menschen miteinander verbinden, zeigte sich an der Spende, die an die Rettungshundestaffel des BRK Günzburg / Bereitschaft Ichenhausen, ging. Sie erhielt den gespendeten Teilnahmebeitrag in Höhe von 585 Euro. Dieser fließt in die ehrenamtliche Arbeit der Einsatzkräfte und Hunde für deren Ausbildung, Einsatzmaterialien und -kleidung. Die Rettungshundestaffel ist eine Schnelleinsatzgruppe des BRK, bestehend aus ehrenamtlichen Mitgliedern und ihren geübten Hunden, die Vermisstensuchen durchführen. Mit der besonders feinen Nase der Hunde wird in den Bereichen Fläche, Trümmer und Mantrailing für den Einsatz trainiert. Das Team der Rettungshundestaffel bedankt sich herzlich beim Veranstalter, den Dozenten sowie allen Teilnehmern.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden