Kampfsport-Benefiz zu Gunsten der BRK Rettungshundestaffel Günzburg

Vor Kurzem fand zum vierten Mal das Kampfsport-Benefiz von Erwin Buchner-Scherr statt. Auch in diesem Jahr kamen Anfänger und fortgeschrittene Kampfsportler in den Räumlichkeiten des RehaFit in Günzburg zu diesem Seminar zusammen, um mit den hervorragenden Dozenten Gerhard Weitmann (Kickboxen, RehaFit Günzburg), Peter Schiepe (Kyusho Jutsu), Heidi Weitmann (Tösö X), Michael Gleich (Ninjutsu) und Daniel Fischer (Allkampf) zu trainieren. Neulinge konnten sich bei diesem Seminar in den verschiedenen Kampfsportarten versuchen, während erfahrene Teilnehmer neben ihrem Bereich auch andere Kampfkünste kennenlernen konnten.

Dass diese interessanten Kampfsportarten viele Menschen miteinander verbinden, zeigte sich an der Spende, die an die Rettungshundestaffel des BRK Günzburg / Bereitschaft Ichenhausen, ging. Sie erhielt den gespendeten Teilnahmebeitrag in Höhe von 585 Euro. Dieser fließt in die ehrenamtliche Arbeit der Einsatzkräfte und Hunde für deren Ausbildung, Einsatzmaterialien und -kleidung. Die Rettungshundestaffel ist eine Schnelleinsatzgruppe des BRK, bestehend aus ehrenamtlichen Mitgliedern und ihren geübten Hunden, die Vermisstensuchen durchführen. Mit der besonders feinen Nase der Hunde wird in den Bereichen Fläche, Trümmer und Mantrailing für den Einsatz trainiert. Das Team der Rettungshundestaffel bedankt sich herzlich beim Veranstalter, den Dozenten sowie allen Teilnehmern.

