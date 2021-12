Kanaldeckel in Günzburg ausgehoben und gestohlen

Die Polizei ermittelt nicht nur wegen Diebstahls, sondern auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Am Samstagnachmittag ist die Polizeiinspektion Günzburg darüber informiert worden, dass ein Kanaldeckel in der Straße Auf dem Grieß in Günzburg fehlt. Durch eine Streife wurde das nähere Umfeld abgesucht, der Kanaldeckel konnte jedoch nicht gefunden werden.

Dieser muss somit durch eine bislang unbekannte Person ausgehoben und gestohlen worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 entgegen. (AZ)