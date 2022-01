Kanaldeckel in Günzburg ausgehoben und weggeworfen

Ein Unbekannter hat sich einen Spaß gemacht und einen Kanaldeckel in Günzburg in ein Grundstück geworfen. Polizisten setzten den Gullydeckel wieder ein.

Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich vom 1. auf den 2. Januar in Günzburg in der Ichenhauser Straße Ecke Sonnenstraße einen Kanaldeckel entfernt. Diesen warf der Unbekannte laut Polizei in ein benachbartes Grundstück. Polizeibeamte setzten den Kanaldeckel kurzerhand wieder ein.

In der Ichenhauser Straße in Günzburg wurde der Kanaldeckel entfernt

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg erbeten, Telefon 08221/919-0. (AZ)