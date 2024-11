Kaninchenzüchter: Deutsche Meister kommen aus Günzburg

Vier Kaninchenzüchter aus dem Verein B341 Günzburg und Umgebung waren in den vergangenen Wochen mit ihren Tieren unterwegs. Vater und Sohn Burkhard waren gemeinsam auf der Rex-Club-Vergleichsschau des ADRC in Verl, Nordrhein-Westfalen. Josef Burkhard junior sicherte sich mit seiner Rasse „Marder Rex – blau“ den deutschen Meistertitel, sein Vater Josef senior errang mit der Rasse „Lux Rex“ den Vizemeistertitel. Die beiden Zuchtgruppen wurden mit 385 und 384,5 Punkten bewertet. Rosemarie Schrapp nahm mit ihren „Rheinischen Schecken“ an der Vergleichsschau in Beelen, ebenfalls Nordrhein-Westfalen teil. Sie wurde dort mit einer Punktzahl von 483 ebenfalls zum deutschen Meister mit dieser Rasse gekürt. Sie stellte zudem das männliche Siegertier ihrer Rasse mit 97,0 Punkten. Der Riesenzüchter Jürgen Fink war derweil mit seinen „Deutschen Riesen“ auf der Vergleichsschau in Straubing vertreten, er konnte zwar keinen Meistertitel erringen, jedoch mit seinen Kaninchen die Züchter dort begeistern. Mitte Dezember steht dann für alle vier die Bayernschau in Straubing auf dem Programm. Text/Foto: Bernd Fink

