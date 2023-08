Günzburg

Kann man Josef Mengeles Gräueltaten in einem Comic nachzeichnen?

Plus Die Flucht des berüchtigten KZ-Arztes erscheint jetzt als Graphic Novel. Dabei wird auch klar: Die Beziehung zu seiner Günzburger Familie ist nie ganz abgebrochen.

Von Till Hofmann

Er war ein SS-Lagerarzt und der "Todesengel von Auschwitz". Er hat im Namen der Wissenschaft perverse Experimente zum Beispiel an Zwillingen vorgenommen. Er hat sich seiner Verantwortung entzogen und ist als international gesuchter NS-Kriegsverbrecher nach Südamerika geflüchtet. Er war Teil einer angesehenen Günzburger Familie. Die Rede ist von Josef Mengele (1911–1979), der von Mai 1943 bis Januar 1945 im Konzentrationslager (KZ) Auschwitz-Birkenau eingesetzt war. Zahlreiche Historiker haben sich mit Mengele befasst und nachzuspüren versucht, wie der Mann zu diesem Monster werden konnte. Zuletzt hat sich der französische Journalist und Schriftsteller Olivier Guez 2017 mit Mengele und seiner Flucht beschäftigt. Dessen Tatsachenroman "Das Verschwinden des Josef Mengele" ist die Grundlage einer gleichnamigen Graphic Novel, die jetzt im Knesebeck Verlag erschienen ist. Wer mit dem Begriff "Graphic Novel" nichts anfangen kann: Comic ist ein verwandtes Synonym, thematisch und literarisch ist die Graphic Novel aber anspruchsvoller und komplexer.

Finanziell wurde der NS-Kriegsverbrecher von seiner Familie unterstützt. Foto: Jörg Mailliet, Matz, Olivier Guez/Knesebeck Verlag

Die Original-Ausgabe der nun vorliegenden Graphic Novel stammt ebenfalls aus Frankreich und ist somit eine Lizenz, die der Knesebeck Verlag eingekauft hat, um das Buch auch dem deutschsprachigen Markt zugänglich zu machen. Anfangs war der Autor der Romanvorlage gar nicht so begeistert. In seinem Vorwort schreibt Guez, eigentlich sollte man die eigenen Werke vor Adaptionen bewahren. Denn wie viele schlechte Filme, Theaterstücke oder auch Graphic Novels basierten auf guten Büchern? Die Skepsis wich schnell einer Begeisterung für das Projekt. Denn der Comic-Schreiber Alexis Nolent alias Matz habe es verstanden, einen am anderen Ende der Welt versteckt lebenden Nazi-Arzt so darzustellen, dass er in diesem Comic Mengeles wachsender Paranoia, seiner Einsamkeit und seinen Dämonen genügend Raum gibt. Die Zeichnungen hat der 1970 in Toulon geborene Jörg Mailliet aufs Papier gebracht, der in Berlin aufgewachsen ist und später in Lyon Grafikdesign studiert hat. Ihm gelinge es durch Eleganz und Präzision mit wenigen Linien eine Atmosphäre zu schaffen, in der argentinischen Metropole Buenos Aires ebenso wie im brasilianischen Dschungel, attestiert Guez.

