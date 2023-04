Karten für FC Bayern gegen Manchester City gekauft, aber nie erhalten

Richtig geärgert haben muss sich dieser 21-Jähriger: Er kaufte teure Fußballkarten für ein Champions League Spiel – doch der angebliche Verkäufer taucht unter.

Ein 21-jähriger Mann hat am Dienstagabend Anzeige wegen Betruges bei der Polizei Günzburg erstattet. Bereits vergangene Woche kaufte er auf einer Internetplattform zwei Eintrittskarten für das Champions League Spiel des FC Bayern gegen Manchester City. Hierfür überwies er laut den Beamten einen dreistelligen Betrag an den vermeintlichen Verkäufer. Nach der Zahlung war der Verkäufer jedoch nicht mehr erreichbar und die Eintrittskarten wurden nicht übersandt. Die Ermittlungen zum Verkäufer dauern an. (AZ)