Kasse nach Ablenkungsmanöver in Günzburger Pflegestudio leer geräumt

Mit einer List lenkten Kriminelle eine Mitarbeiterin eines Günzburger Pflegestudios ab und erbeuteten so Bargald aus der Kasse. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In einem Pflegestudio in der Straße „Marktplatz“ kam es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr zu einem dreisten Diebstahl. Zwei Männer betraten laut Polizeiangaben den Laden. Einer lenkte die Studiomitarbeiterin mit einer Frage ab. Während dieser Zeit wurde aus der Kasse Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen.

Polizei in Günzburg sucht nach Zeugen

Die Polizeiinspektion Günzburg fahndet in diesem Zusammenhang nach zwei männlichen Personen. Wie die Polizei mitteilt, waren beide Männer komplett schwarz bekleidet, südländischer Abstammung und um die 20 Jahre alt. Hinweise hierzu nimmt die Günzburger Polizei unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)