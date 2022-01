Günzburg

vor 18 Min.

Kein Corona-Protest mehr: Demo am Günzburger Wätteplatz vorerst ausgesetzt

Die Corona-Demo am Dienstag, 21. Dezember 2021, auf dem Wätteplatz in Günzburg dürfte mitunter die letzte dort gewesen sein. Zumindest vorerst.

Plus Während in Ulm oder Krumbach Hunderte "Spaziergänger" gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gehen, ist es in Günzburg ruhig geworden - aus einem einfachen Grund.

Von Sophia Huber

Schon seit Ende Dezember ist es um die Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen in Günzburg ruhiger geworden. Während in anderen Städten wie Ulm oder Krumbach mittlerweile mehrmals die Woche demonstriert, beziehungsweise "spazieren" gegangen wird, haben sich die Demonstrierenden in Günzburg zurückgezogen. Warum?

