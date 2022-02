Günzburg

13:46 Uhr

Keine Kfz-Zulassungen in Günzburg und Krumbach möglich

Am Mittwoch sind keine Zulassungsvorgänge in den Kfz-Zulassungsstellen Günzburg und Krumbach möglich.

Alle Termine für Kfz-Zulassungen sind am Mittwoch in Günzburg und Krumbach abgesagt worden. Was das Problem ist und wann wieder Zulassungen möglich sind.

Am Mittwoch haben die Kfz-Zulassungsstellen in Günzburg und Krumbach keine Zulassungen bearbeitet. Grund dafür sei ein technisches Problem eines externen Verfahrensanbieters. Termine für Kfz-Zulassungen in Günzburg und Krumbach abgesagt Bereits vereinbarte Termine wurden daher kurzfristig abgesagt. Ersatztermine können auf der Webseite des Landratsamtes vereinbart werden. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte das Landratsamt mit, dass das Problem mittlerweile behoben sei. (AZ)

Themen folgen