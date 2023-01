Kids & Company: Polizei hat Ermittlungen abgeschlossen

Plus Gegen die frühere Vorsitzende des Günzburger Kita-Trägervereins stehen Betrugsvorwürfe im Raum. In wenigen Wochen fällt die Entscheidung, ob eine Anklage erhoben wird oder nicht.

Jahrelang sollen für die Günzburger Kindertageseinrichtung Kids & Company, die gerne von heimischen Firmen in Anspruch genommen wird, zu hohe Fördermittel geflossen sein. Das legt eine Überprüfung durch das Landratsamt Günzburg nahe, die als Aufsichtsbehörde agiert. In einem auf den Tag genau vor zwei Jahren verfassten Bescheid ist das moniert und sind durch Kommunen zu viel ausbezahlte Zuschüsse zurückverlangt worden. Im Mittelpunkt der Vorwürfe, Förderverstöße begangen zu haben, steht die langjährige Trägervereinsvorsitzende Stephanie Denzler. Die CSU-Bezirksrätin, die im Herbst nicht erneut für diesen Posten antreten wird, ist auch nicht mehr Vereinsvorsitzende. Das ist wenige Tage vor Weihnachten bekannt geworden.