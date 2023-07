Kind bei Verkehrsunfall in Günzburg verletzt

Ein Zehnjähriger will mit seinem Fahrrad an einer Kreuzung abbiegen. Eine Autofahrerin übersieht ihn. Der Bub muss ins Krankenhaus.

Am Samstagnachmittag ist es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Günzburger Ortsteil Wasserburg gekommen. Ein Zehnjähriger wollte der Polizei zufolge mit seinem Fahrrad an einer Kreuzung abbiegen. Dabei übersah eine 30-Jährige den Bub und es kam zum Zusammenstoß. Der Bub wurde mit einer Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)