Kind bemerkt Unfallflucht auf Parkplatz in Günzburg

Eine Frau parkt ihren Land Rover und geht einkaufen. Ein Kind bemerkt währenddessen, dass ein silbernes Auto den Land Rover anfährt und den Parkplatz verlässt.

Auf dem Parkplatz eines Biomarktes in der Geschwister-Scholl-Straße ist es am Mittwochabend zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Im Rahmen ihres Einkaufs parkte eine Frau ihren Pkw Land Rover dort. Gegen 19.30 Uhr bemerkte laut Bericht der Günzburger Polizei ein Kind, dass ein silberner Pkw gegen den Land Rover fuhr und diesen hierdurch am hinteren linken Radkasten beschädigte. Das Verursacherfahrzeug hielt nicht an, sondern fuhr vom Parkplatz. Sofern andere Kunden diesen Unfall beobachtet haben und weitere sachdienliche Hinweise – insbesondere zum Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges – geben können, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefonnummer 08221/9190 gebeten. (AZ)