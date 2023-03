Kind wird in Wasserburg von Auto angefahren und leicht verletzt

Ein Autofahrer erfasst ein Kind, das die Straße überqueren will. Für den Elfjährigen ging die Situation noch einmal glimpflich aus.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend wurde ein Kind leicht verletzt. Ein 39-jähriger Fahrer war mit seinem Pkw auf der Ortsstraße in Wasserburg unterwegs. Wie die Polizei berichtet, wollten zeitgleich zwei Kinder hinter einem geparkten Pkw die Fahrbahn überqueren. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste ein Kind mit seinem Fahrzeug. Der elfjährige Junge stürzte durch den Zusammenstoß auf den Boden und erlitt eine Schürfwunde am Knie. (AZ)