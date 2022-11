Kinder basteln für das erste Adventsfenster am Zeitungsgebäude

Plus Zum ersten Advent haben Mädchen und Buben des Kindergartens St. Martin eine Kerze gebastelt. Die schmückt nun ein Schaufenster der Günzburger Zeitung.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht das Christkind vor der Tür. Die Adventszeit vergeht aus Erfahrung wie im Flug. Die Vorfreude der Kinder auf Weihnachten wird immer größer, je näher der 24. Dezember rückt. Damit auch die Erwachsenen einen Moment verweilen und im Trubel innehalten können, hat die Günzburger Zeitung ein Schaufenster am Wätteplatz freigeräumt. Jede Woche stellen wir dort die Gestaltung eines Kindergartens vor, die auf Weihnachten einstimmen soll.