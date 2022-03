Günzburg

17:02 Uhr

Kinder der Montessorischule Günzburg demonstrieren für den Frieden

Etwa 20 Mädchen und Buben der Jahrgangsstufen vier bis sechs demonstrieren am Dienstag für Frieden in der Welt.

Plus Lautstark ziehen 20 Mädchen und Buben am Dienstagvormittag in Günzburg an den Ständen des Wochenmarktes auf dem Marktplatz vorbei. Ihr Weckruf: Frieden auf der Erde.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Frieden klaut", rufen sie laut im Chor, während sie an den Ständen mit frischem Obst und Gemüse auf dem Günzburger Wochenmarkt vorbeilaufen. Während sich bei uns der frische Spargel ankündigt, sind in der Ukraine Tausende Menschen auf der Flucht. "Eins, zwei, drei, vier - ja, den Frieden wollen wir", skandieren die 20 Schulkinder der Montessorischule weiter auf dem Marktplatz.

