Kinder lenken Kassiererin beim Schuhkauf in Günzburg ab

Eine Frau will mit ihren Kindern am verkaufsoffenen Sonntag Schuhe und eine Tasche kaufen. Dass die Zahlung nicht erfolgt, bemerkt die Verkäuferin erst später.

Eine Frau ist mit ihren, wie es die Polizei schreibt, beiden "quirligen Kindern" am verkaufsoffenen Sonntag gegen 17 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Hofgasse in Günzburg gewesen. Sie soll sich Schuhwerk und eine Tasche im Gesamtwert von über 200 Euro ausgesucht haben. Die Einkäufe sollten mit einer Debitkarte beglichen werden. Aufgrund des umtriebigen Verhaltens der Kinder war die Verkäuferin laut Polizeibericht allerdings beim Scanvorgang so abgelenkt, dass sie die vom Kassensystem abgelehnten Bezahlvorgänge aufgrund der gesperrten Karte nicht unmittelbar bemerkte.

Polizei ermittelt wegen Vorfall in Günzburger Schuhgeschäft

Zu der Kundin und den zwei Kindern laufen aktuell die polizeilichen Ermittlungen. Wer Hinweise zu der Frau im Alter von rund 45 bis 50 Jahren mit verfärbten, lückenhaften Zähnen, bekleidet mit blauer Jacke und weißer Mütze, geben kann, soll sich hierzu an die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 wenden. (AZ)