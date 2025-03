Kindergarten St. Elisabeth forscht zu Strom & Energie

Im Kindergarten St. Elisabeth in Reisensburg wird künftig fleißig geforscht. Im Rahmen des Kita-Entdecker-Programms der LEW-Bildungsinitiative 3malE hat sich der Kindergarten für eine Entdecker-Kiste „Strom & Energie“ beworben – und per Los den Zuschlag erhalten! Andreas Mayer, Kommunalbetreuer der LEW, übergab das Entdecker-Paket an die Kindergartenkinder, die Kitaleitung Elke Glassenhart und Timmy Costa. Die Kiste enthält zahlreiche spannende Experimente rund um das Thema Strom und Energie. Die Kleinen können zum Beispiel einen Schalter aus Alltagsmaterialien bauen, den „einfachsten Elektromotor der Welt“ konstruieren, ein „Strompuzzle“ lösen oder eine „Energiestadt“ planen. Auf diese Weise können sie ihrer natürlichen Neugier folgen und spielerisch die Zusammenhänge des Zukunftsthemas Energie entdecken. Die Kiste wurde von einem Experten für frühkindliche Bildung im Auftrag von 3malE entwickelt. Umfangreiche pädagogische Hintergrundinformationen und Praxisanleitungen helfen den pädagogischen Fachkräften die Möglichkeiten der Kiste voll auszuschöpfen.

