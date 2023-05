Günzburg

Kinderporno-Prozess in Günzburg platzt kurz vor Urteilsverkündung

Am Amtsgericht Günzburg wurde eine Verhandlung vom Schöffengericht vor der Urteilsverkündung abgebrochen.

Plus Freispruch oder Haftstrafe für 24-Jährigen? Das Schöffengericht unterbricht die Verhandlung am Amtsgericht Günzburg und beauftragt weitere Ermittlungen.

Von Wolfgang Kahler

Überraschendes Ende einer Verhandlung vor dem Günzburger Schöffengericht: Das Verfahren gegen einen 24-Jährigen wegen Besitzes kinderpornografischer Bilder wurde kurz vor der Urteilsverkündung abgebrochen. Für den Angeklagten steht einiges auf dem Spiel: eine Haftstrafe, wie von der Staatsanwältin gefordert, oder ein vom Verteidiger beantragter Freispruch.

Bei der Frage einer Verurteilung kommt es entscheidend darauf an, ob der 24-Jährige davon gewusst haben kann, dass auf seinem Smartphone strafbewehrte Dateien waren, wie Rechtsanwalt Thomas Dick ( Gundelfingen) unserer Redaktion gegenüber sagte. Es geht um sechs Bilder, die laut Anklage nackte Mädchen unter 14 Jahre zeigen. Es sei nicht geklärt, ob die Bilder automatisch auf das Handy, das der Mutter des Angeklagten gehört, gespeichert wurden, sagte der Verteidiger in der Verhandlung. Denn der 24-Jährige beteiligte sich in unterschiedlichsten Gruppen-Chats und bekam zahlreiche Nachrichten. Der Fund der beanstandeten Dateien war ein Zufall. Gegen den Angeklagten wurde wegen eines Drogendelikts ermittelt, weil er auf der Liste eines Dealers stand, wie ein Kripobeamter aussagte.

