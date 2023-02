Günzburg

Kinderpornos auf dem Handy: 44-Jähriger kommt mit Bewährung davon

Nur mit wenigen Klicks aufs Handy lassen sich heute sexuelle Darstellungen von Kindern herunterladen. Auch in der Region nehmen solche Straftaten zu.

Plus Wer in Sozialen Netzwerken nicht aufpasst, kann im Gefängnis landen. Ein 44-jähriger Mann war im Besitz von Kinderpornos. Deswegen wurde er in Günzburg verurteilt.

Von Wolfgang Kahler

Milliarden Menschen sind täglich in Sozialen Netzwerken unterwegs und bekommen in Chatgruppen jede Menge Text- und Video-Nachrichten. Wer da nicht genau aufpasst, was einem zugeschickt wird, bekommt erhebliche Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Wie ein 44-Jähriger, auf dessen Smartphone Fotos und Videos mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt entdeckt wurden. Dafür verurteilte ihn das Günzburger Schöffengericht zu einer Bewährungsstrafe.

