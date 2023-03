In der Kinofrage der Günzburger Zeitung im Monat März geht es um Action mit Keanu Reeves in der John-Wick-Reihe. Zu gewinnen gibt es 3 x 2 Eintrittskarten.

Bereits vor knapp 30 Jahren machte der kanadische Schauspieler Keanu Reeves als Actionheld auf sich aufmerksam – an der Seite von Sandra Bullock in dem Blockbuster Speed. Am kommenden Donnerstag kommt das jüngste Leinwandabenteuer mit ihm in die Kinos. Der 58 Jahre alte, in Beirut geborene Darsteller schlüpft einmal mehr in die Rolle des Profikillers John Wick. Wir wollen wissen: Der wievielte Teil dieser Reihe läuft nun (auch im Günzburger BiiGZ) an? Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder 3 x 2 Kinokarten für diesen Film im Günzburger Kino. Getränk und Popcorn sind für die Gewinnerinnen und Gewinner auch schon dabei. Der Einsendeschluss für die Mails ist Dienstag, 21. März. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino (neben dem Namen bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben).

Dieses Mal ist das Gewinnspiel nur für Erwachsene gedacht

Die Tickets sind auf die Namen der Gewinner an der Kinokasse hinterlegt und können ab dem Filmstart an diesem Donnerstag bis einschließlich Sonntag eingelöst werden. Ein wichtiger Hinweis noch: Der Film ist wegen seiner heftigen Actionszenen erst ab 18 Jahren freigegeben. Daher können sich diesmal nur Erwachsene an der Kinofrage des Monats beteiligen. Und auch die Begleitpersonen müssen volljährig sein. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)