Kinofrage des Monats: Kino-Karten für Guardians of the Galaxy 3 zu gewinnen

Das ist die Gelegenheit, umsonst das dritte Kinoabenteuer von Guardians of the Galaxy im Günzburger Kino mitzuerleben. Was zuvor noch passieren muss.

Eine gute Nachricht für alle Fans des Marvel-Universums: Am Donnerstag läuft der dritte Teil von Guardians of the Galaxy an. Sechs Jahre hat es bis zur Fortsetzung gedauert. Unsere Kinofrage bezieht sich auf einen der Hauptdarsteller, nämlich Chris Pratt (übrigens verheiratet mit der ältesten Tochter von Arnold Schwarzenegger). Die Guardians agieren in dem Science-Fiction-Abenteuer in der Zukunft. In einer anderen Blockbuster-Kinofilmreihe hat Pratt es mit Wesen zu tun, die (nicht in den Filmen, aber in der Realität) in der Vergangenheit die Erde bevölkert haben. Worum handelt es sich?

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir auch im April 3 x 2 Kinokarten für diesen Film im Günzburger BiiGZ. Getränk und Popcorn gehören zum Gewinn dazu. Der Einsendeschluss für die Mails ist Dienstag, 25. April. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino (neben dem Namen bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben). Die Tickets sind auf die Namen der Gewinner an der Kinokasse hinterlegt und können ab dem Filmstart an diesem Donnerstag bis einschließlich Sonntag eingelöst werden. Am besten ist es, das Kino zuvor zu kontaktieren (Telefon 08221/2060454) und den Wunschtermin zu vereinbaren. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)