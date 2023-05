Kinofrage des Monats: Mit der richtigen Antwort kostenlos in Fast & Furious 10

Sie wollen kostenlos ins Kino? Und Popcorn und etwas zum Trinken soll's auch noch dazu geben? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Was Sie dafür machen müssen.

Auf beachtliche zehn Teile bringt es die Action-Reihe Fast & Furious. Diesen Donnerstag ist der bundesweite Start für das jüngste Abenteuer mit schnellen Autos und waghalsigen Stunts (FSK-Altersfreigabe: ab 12 Jahren). Wie lautet der Nachname eines der Hauptdarsteller, der zugleich die Bezeichnung für eine Treibstoffart ist? Das ist die Kinofrage des Monats Mai.

Schreiben Sie uns! Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir auch diesen Monat 3 x 2 Kinokarten für den Film im Günzburger BiiGZ. Softgetränk und Popcorn ergänzen die Gratis-Tickets noch. Der Einsendeschluss für die Mails ist Dienstag, 16. Mai. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino (neben dem Namen bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben). Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt. Die Tickets sind auf die Namen der Gewinner an der Kinokasse hinterlegt und können ab dem regulären Filmstart an diesem Donnerstag bis einschließlich Sonntag eingelöst werden. Am besten ist es, das Kino zuvor zu kontaktieren (Telefon 08221/2060454) und den Wunschtermin zu vereinbaren. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)