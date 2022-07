Kinovorpremiere: Volles Haus in Günzburg mit Flötzinger und Lotto-Otto

Plus Im "Guglhupfgeschwader" ist Dorfpolizist Eberhofer zum achten Mal gefragt. Zwei Darsteller sorgen für einen ausverkauften Saal. Welchen ernsthaften Hintergrund der Besuch in Günzburg hat.

Das war zweieinhalb Jahre lang im Landkreis Günzburg nicht zu sehen: ein voller Kinosaal im Günzburger BiiGZ – und das ohne Corona-Beschränkungen. Dennoch ist es nicht üblich, sich im Hochsommer an einem Samstagnachmittag ins Kino zu setzen, wo doch Badeseen und Freibäder locken oder ein leckerer Eisbecher seine Anziehungskraft entfaltet.