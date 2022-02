"Klardenker" nach Corona-Demo in Burgau zu Bußgeld verurteilt

Plus Ein 62-jähriger Rentner verstößt auf einer Corona-Demo in Burgau gegen die Maskenpflicht. Vor dem Amtsgericht Günzburg bleibt er uneinsichtig.

Der Angeklagte sitzt vor dem Gerichtssaal und nimmt unter schweren Atemzügen immer wieder die FFP2-Maske vom Gesicht. Nach ein paarmal trägt er sie nur noch unter der Nase. Erst zur Verhandlung setzt er sie wieder richtig auf, diesmal weigert er sich nicht. Im Gegensatz zum vergangenen Sommer.