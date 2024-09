Klaro-Siegel für die Grundschule Reisensburg

Die Grundschule Reisensburg beteiligt sich seit vielen Jahren am Gesundheitsprogramm Klasse2000. Dieses Engagement wurde jetzt mit dem Klaro-Siegel 2024 ausgezeichnet. Bei dem bundesweiten Unterrichtsprogramm für Grundschüler geht es um Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung. Momentan beteiligen sich alle Klassen und erforschen mit der Symbolfigur Klaro, was sie selbst tun können, um gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen. Zwei- bis dreimal pro Schuljahr führt eine Klasse2000-Gesundheitsförderin neue Themen in den Unterricht ein, die die Lehrkräfte anschließend vertiefen. Die Themen reichen von Ernährung, Bewegung und Entspannung bis hin zu sich selbst mögen und Freunde haben, Probleme und Konflikte gewaltfrei lösen, kritisch denken und Nein-Sagen, etwa zu Alkohol und Zigaretten. Die Inhalte werden spielerisch und mit interessanten Materialien vermittelt.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung“, freut sich Schulleiterin Heidrun Rebenstorff. „Gesundheitsförderung ist bei uns ein zentrales Thema, für das wir uns gerne engagieren. Die Themen von Klasse2000 sind gerade jetzt besonders wichtig: gesunde Ernährung, Bewegung, Entspannung und angemessen mit Problemen und Konflikten umgehen zu können – das hilft den Kindern dabei, gesund zu bleiben, sich wohlzufühlen und die Herausforderungen des Lebens zu meistern“, ergänzt Stefan Pertler, Teamleiter Markt und Gesundheit der AOK Direktion Günzburg.



Um das Siegel zu erhalten, musste die Schule mehrere Voraussetzungen erfüllen, unter anderem müssen mindestens 75 Prozent aller Klassen nehmen an Klasse2000 teilnehmen, Klasse2000 muss im Schulprofil verankert sein, und: Gesundheitsförderung muss nicht nur im Unterricht, sondern im ganzen Schulleben eine wichtige Rolle spielen. Das Projekt Klasse2000 wird nach Angaben der AOK über Spenden und Fördergelder finanziert, meist in Form von Patenschaften für einzelne Klassen. (AZ)