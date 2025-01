Kleiderkammer und Günzburger Tafel öffnen in neuen Räumen

Die Günzburger Tafel und die Kleiderkammer ziehen schon wieder um. Es ist der dritte Umzug nach dem schweren Hochwasser im Juni 2024. Nächste Woche öffnen die beiden Einrichtungen in der Jahnstraße 3 in Günzburg. Seit dem vergangenen Juli fand die Ausgabe beider Läden im ehemaligen Hotel Zettler statt. Damals hatte sich der Investor bereiterklärt, die Räume des ehemaligen Restaurants der Tafel und der Kleiderkammer zur Verfügung zu stellen. Der fortschreitende Umbau des ehemaligen Hotels machte nun einen erneuten Umzug nötig.

Wie Mathias Abel, Geschäftsführer des Caritasverband Günzburg Neu-Ulm, in einer Pressemitteilung erklärt, sei man über ein halbes Jahr auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gewesen. Der aktuelle Immobilienmarkt und die Anforderungen an die Räume hätten es nicht leicht gemacht. „Schließlich konnten wir mit unseren neuen Vermieterinnen einig werden. Und seit zwei Wochen bauen wir mit Hochdruck die Räume um, in denen ab nächster Woche der Betrieb nahtlos weiter gehen wird“, so Abel.

Leo-Club Günzburg hat die neuen Räume in der Jahnstraße gestrichen

Innerhalb kurzer Zeit musste der Rohbau in einen angemessenen Laden umgebaut werden. Der Leo-Club Günzburg hat laut Pressemitteilung am vergangenen Samstag die kompletten Räume gestrichen. „Wir sind sehr dankbar, dass uns alle mit so viel Engagement unterstützen und wir den Betrieb der Tafel nicht unterbrechen müssen“, sagt Petra Faber, Koordinatorin der Tafeln in Günzburg und Burgau. Momentan ist geplant, dass Kleiderkammer und Tafel zusammen bis Mitte 2026 in der Jahnstraße 3 bleiben. Die Tafel wird nach Beendigung der Renovierungsarbeiten wieder in die Zankerstraße 1a umziehen. Die Kleiderkammer soll in der Jahnstraße verbleiben und zu einem großen Secondhandladen werden.

Neu werden auch die Öffnungszeiten der Kleiderkammer sein. Die Öffnungszeit am Dienstag wird auf Mittwoch verschoben, damit sich die beiden Läden nicht in die Quere kommen, erklärt Rebekka Lauermann, Koordinatorin der Kleiderkammer. Die Kleiderkammer wird am Mittwoch von 8 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr öffnen. (AZ)