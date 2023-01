Kleinbus offensichtlich mutwillig zerkratzt

Das Fahrzeug stand übers Wochenende in der Parkstraße in Günzburg. Ein Unbekannter hat einen langen und tiefen Kratzer hinterlassen.

Ein weißer Kleinbus der Firma BBS ist am Wochenende offensichtlich mutwillig beschädigt worden. Laut Polizei war das Fahrzeug in der Parkstraße Höhe der Hausnummer 42 abgestellt. Über eine nicht unerhebliche Länge wurde wellenförmig ein tiefer Lackkratzer in der Fahrertür verursacht.

Der Vorfall muss im Zeitraum von Samstag, 14. Januar, 11 Uhr, bis Montag, 16. Januar, 11 Uhr, passiert sein. Sollten aufmerksame Anwohner Hinweise auf den Täter oder zur Eingrenzung der Tatzeit geben können, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg gebeten, Telefon 08221/9190. (AZ)