Kleine Bilder, große Wirkung: Günzburger Altstadttürme auf Papier

Plus Eigentlich malt Bettina Jauernig eher großflächig und abstrakt. Jetzt zeigt sie weihnachtliche Ansichten der Günzburger Türme im Heimatmuseum. Wie sie dazu kam.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Sie sind nicht groß. Aber gerade deswegen ziehen die Bilder den Blick geradezu magisch an. Da sind zum einen die großen weißen Wände in dem Raum im Obergeschoss des Günzburger Heimatmuseums, zum anderen sind es die kleinen Bilder selbst: Jedes zeigt einen der Günzburger Altstadttürme, mal mit, mal ohne das Gebäude darunter, und davor oder daneben befindet sich ein leuchtender Christbaum. Oder gleich mehrere Bäume. "Günzburger Türme – Weihnachtliche Ansichten", so heißt die Ausstellung von Bettina Jauernig, die am Freitag eröffnet wurde. Organisiert wurde sie vom Historischen Verein Günzburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Günzburg.

Von links: Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz, die die Ausstellung eröffnete, Stefan Baisch, Vorsitzender der Historischen Vereins Günzburg, die Künstlerin Bettina Jauernig und Stadtarchivar und Leiter des Heimatmuseums Raphael Gerhardt. Foto: Peter Wieser

Warum Türme, warum Christbäume? Und das von einer Künstlerin, die ansonsten eigentlich ganz andere Bilder malt: nämlich große Formate, bunt und abstrakt. Gut, bald ist Weihnachten und Türme gibt es in der Günzburger Altstadt ja doch einige. 2015 war SPD-Ortsvorsitzende Simone Riemenschneider-Blatter an Bettina Jauernig herangetreten, Weihnachtskarten zu gestalten, welche an die Günzburger Haushalte verteilt werden sollten. Nur einen bunten, schönen und leuchtenden Weihnachtsbaum zu malen, das sei ihr zu wenig gewesen, erzählt die Künstlerin, wie es zu der ersten Karte kam. Sie zeigt den Günzburger Marktplatz und den Stadtturm. Entstanden ist nacheinander eine Serie kleinformatiger, gegenständlicher und filigraner Bilder. Für jedes Jahr eines und mit einem anderen der Günzburger Türme: 2016 war es die Stadtansicht mit dem Schloss und Schlossturm vom Hofgarten aus gesehen und das Jahr darauf die Frauenkirche mit dem Kirchturm.

