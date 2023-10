Kleinkind setzt Kleintransporter in Bewegung: hoher Schaden

Der Kleintransporter beschädigt auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Günzburg drei Fahrzeuge. Wie es zu dem ungewöhnlichen Unfall gekommen ist.

Ein Mann parkte am Montagvormittag gegen 9.15 Uhr seinen Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße in Günzburg. Als er seine Kinder von der Beifahrersitzbank abschnallen wollte, griff sein zweijähriger Sohn unbemerkt ans Zündschloss und drehte den Zündschlüssel, sodass die Zündung betätigt wurde. Dadurch bewegte sich der Kleintransporter etwa zwei Meter nach vorn und touchierte drei geparkte Fahrzeuge. An den beteiligten Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge 8000 Euro Sachschaden. (AZ)