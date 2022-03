Kleintransporter erfasst Radfahrer in Günzburg

Ein Radfahrer prallte bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er hatte Glück, dass er einen Helm trug.

Leicht verletzt wurde in Günzburg nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter der Fahrer eines Pedelecs. Er prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, doch sein Helm schützte ihn vor schlimmeren Verletzungen. Laut Polizei wollte am Freitagnachmittag ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer, der aus der Rudolf-Diesel-Straße kam, die Lochfelbenstraße überqueren. Dazu ordnete er sich in der Fahrbahnmitte hinter einem rechts abbiegenden Auto ein. Von rechts kam ein Kleintransporter, der seinerseits in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen wollte.

Das Technische Hilfswerk Günzburg sicherte die Unfallstelle

Offensichtlich hatte die 21-jährige Fahrerin des Kleintransporters den Radfahrer übersehen. Denn beim Abbiegen nahm sie die Kurve zu eng, kam somit auf die Fahrbahnseite des Gegenverkehrs und stieß mit dem Fahrrad zusammen. Zur Untersuchung wurde der Mann ins Krankenhaus Günzburg gebracht. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Günzburg sicherten die Unfallstelle mit einem Fahrzeug ab und kümmerten sich um den Transport des vollkommen beschädigten Pedelecs. Es entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro. Die Fahrerin erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)