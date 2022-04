Fuß vom Gas und Treppensteigen: Unser Beitrag zu den Klimaaktionswochen

Plus Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn und Treppe statt Aufzug: Redaktionsmitarbeiter der Günzburger Zeitung sehen viele Möglichkeiten, den Klimaschutz zu fördern.

Die Fastenzeit erstreckt sich dieses Jahr vom 2. März bis zum 16. April. Für diesen Zeitraum hat sich der Klimabeirat der Stadt Günzburg eine Aktion ausgedacht, die in Kooperation mit der Günzburger Zeitung durchgeführt wird: die Klimaaktionswochen. Jede Woche stellte eine Person ihren ganz persönlichen Beitrag zum Klimaschutz vor. Diese Woche sind es gleich zwei Menschen: Bernhard Weizenegger, Fotograf der Günzburger Zeitung, und Michael Lindner, Stellvertretender Redaktionsleiter.