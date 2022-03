Von vegan bis Secondhand: Was Menschen aus der Region fürs Klima tun

Leserinnen und Leser aus dem Kreis Günzburg erzählen, was sie nicht nur im Rahmen der Klimaaktionswochen für den Klimaschutz machen. Die Bandbreite ist vielfältig.

Die Stadt Günzburg hat in Zusammenarbeit mit der Günzburger Zeitung während der Fastenzeit die Klimaaktionswochen ins Leben gerufen. Jede Woche erzählt eine Persönlichkeit aus Günzburg, wie ihr ganz konkreter Beitrag für den Klimaschutz aussieht. Und auch die Leserinnen und Leser der GZ können mitmachen und etwas gewinnen. Teilen Sie uns per E-Mail in wenigen Sätzen mit, was Sie ganz konkret für den Klimaschutz schon seit Längerem oder während der Fastenzeit machen. Schreiben Sie mit dem Stichwort "Klimaaktionswochen" an redaktion@guenzburger-zeitung.de und teilen Sie uns Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer mit. Jede Zuschrift und jeder Tipp, der in den kommenden Wochen veröffentlicht wird, erhält am Ende der Fastenzeit eine Belohnung: ein Glas Günzburger Stadthonig, überreicht von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Hier sind die nächsten glücklichen Gewinner, die mitunter ganz unterschiedliche Ansätze für den Klimaschutz wählen.

Klimaschutz im Kreis Günzburg: möglichst viel selbst machen

Christin Flötzner aus Günzburg versucht mit ihrer Familie, möglichst viel selbst zu machen. "Sei es der eigene Anbau von Gemüse und Obst im Garten, das Halten von Hühnern, das Flicken einer Hose, das Reparieren von Gegenständen an und im Haus, selbst gemachte Nudeln – alles, was eben so anfällt." Da der Frühling vor der Haustür steht, geht es nun wieder mit dem Gärtnern und dem Gemüse- und Obstanbau los. Ihre Kinder setzen die Samen, gießen die Pflanzen und verwenden die Ernte dann zum Kochen. "Sie lernen dabei, wie viel Arbeit hinter all unseren Lebensmitteln steckt, und lernen diese zu schätzen, Verantwortung zu übernehmen und sie müssen geduldig sein", nennt Flötzner einige der Vorzüge.

Um sein eigenes Gemüse ernten zu können, braucht es übrigens nicht immer einen Garten. Das Gemüse wächst auch super in Töpfen auf dem Balkon oder in Blumenkästen auf dem Fensterbrett. Zudem bietet die Stadt Günzburg einen kleinen Gemüsegarten mit dem Motto „Essbare Stadt“ für alle Bürger und Bürgerinnen öffentlich an. Hier ist pflücken ausdrücklich erlaubt. Der Gemüsegarten der Stadt ist jederzeit zugänglich. Weitere Informationen zur „Essbaren Stadt“ gibt es auf dieser Internetseite.

Erst auf dem Land kümmerte sich die gebürtige Augsburgerin um die Umwelt

Amanda Batton wohnt in Ichenhausen und gibt zu, dass sie früher als "Stadtkind" – sie ist in Augsburg aufgewachsen – nicht auf die Umwelt achtete. "Ich habe das gemacht, was ich von meinem Umfeld gewöhnt war. Immer den schnellsten und einfachsten Weg nehmen, der für mich infrage kam." Ihre Sichtweise habe sich erst etwas geändert, als sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Aber erst als sie aufs Land gezogen ist, habe sie verstanden, was Zusammenhalt bedeutet, und genau das habe ihr die Augen geöffnet. So stellt sie beispielsweise Küchen-, Bad- und Allzweckreiniger aus natürlichen Produkten selbst her. Sie versucht, auf Fleisch zu verzichten, mit dem Ziel, irgendwann komplett vegetarisch zu leben. Neben vielen anderen Dingen verzichtet sie mit ihrer Familie auf Haushaltsprodukte, die unnötig Müll verursachen. Batton nennt dabei folgende Punkte: Kernseife statt Spülmittel, kein einmaliges Backpapier und das Verwenden abbaubarer Mülltüten.

Birgit Fahr aus Günzburg ernährt sich vegan. Das habe einen triftigen Grund: "Wie der Ökologe Joseph Poore von der britischen Universität Oxford für den Spiegel berechnet hat, ist der CO 2 -Fußabdruck eines deutschen Veganers erheblich geringer als der eines nicht vegan lebenden Deutschen, der für elf Tonnen Treibhausgasemission im Jahr sorgt. Der Veganer produziert jährlich zwei Tonnen weniger, selbst wenn der sonstige Lebensstil gleich bleibt", nennt Fahr eine Erkenntnis des Artikels. Fahr stellt Waschpulver und Reinigungsmittel sowie Gesichtspuder, Make-up-Entferner und Deo selbst her und sie strickt Küchenputzlappen aus Biobaumwolle, um Mikroplastik zu vermeiden. Sie kauft Papiertücher und Klopapier aus Bambus, benutzt genähte Abschminkpads und vermeidet, Produkte mit Palmöl zu erwerben.

Günzburgerin kauft fast ausschließlich Secondhand-Kleidung