Klimaschutz in Günzburg: "Ernüchternd" und "deprimierend"

Plus Bei der Umsetzung der vor knapp einem Jahr selbst auferlegten Klimaziele geht es nur langsam voran. Laut Stadträtin Angelika Fischer wird ein engagierter Plan benötigt.

Klimaschutz ist für Günzburg eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren. Deshalb hat der Stadtrat im Dezember vergangenen Jahres mehrere ambitionierte Klimaziele ohne Gegenstimme beschlossen. Daniela Fischer ist die Klimaschutzmanagerin der Großen Kreisstadt und hat nun eine Zwischenbilanz im Rahmen des European Energy Awards (EEA) vorgestellt. Dieser EEA dient dem Erreichen von Energie- und Klimaschutzzielen und der langfristigen Verbesserung der Umweltqualität. Der Zwischenbericht für die Jahre 2013 bis 2019 fällt wenig positiv aus. GBL/Grünen-Stadträtin Angelika Fischer sprach von "ernüchternd bis erschreckend".