Günzburg

vor 47 Min.

Klinik statt Gerichtssaal: Angeklagter fehlt bei Prozessbeginn

Plus Einem 29-Jährigen wird am Amtsgericht Günzburg eine ganze Latte von Delikten vorgeworfen. Doch der befindet sich in der Klinik. Der Staatsanwalt regte einen Haftbefehl an.

Von Wolfgang Kahler

Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Wegen dieser Straftaten sollte sich ein 29-Jähriger am Freitag vor dem Günzburger Schöffengericht verantworten. Doch daraus wurde nichts, denn der Angeklagte kam in der Nacht zuvor in eine Augsburger Klinik. Ob gegen den Mann ein Haftbefehl erlassen wird, blieb zunächst offen.

Der Prozess steht offenbar unter einem ungünstigen Stern. Bereits 2021, in diesem Jahr kam es zu den vorgeworfenen Delikten, sollte das erste Mal gegen den Angeklagten verhandelt werden. Aber der Termin scheiterte ebenso wie weitere vier in den Folgejahren – aus unterschiedlichsten Gründen. Jedoch nicht wegen einer Flucht des Angeklagten; andere Prozessbeteiligte waren entweder krank, verhindert oder Zeugen nicht verfügbar.

