Knapp 500 Einsätze im Jahr für die Feuerwehr Günzburg

Die Zahlen sprechen für sich: Zum 31. Dezember 2024 gehörten der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg 95 aktive Mitglieder an. 496 abgearbeitete Einsätze und damit knapp 11.800 Arbeitsstunden waren es, die im vergangenen Jahr geleistet wurden. Das aber ist nicht alles. Weiter wurden 101 Übungen abgehalten, hinzu kamen der Besuch von 177 Lehrgangsplätzen und damit zusätzliche 5500 Fortbildungsstunden. Kommandant und Stadtbrandinspektor Christoph Stammer veranschaulichte bei der Dienstversammlung am Mittwoch in seinem Tätigkeitsbericht die enorm hohe Zahl auf andere Weise: „Insgesamt 17.300 Stunden entsprechen 720 Tage ehrenamtlich geleistete Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Günzburg. Eine beachtliche Zahl, die höchste Anerkennung verdient“, so Stammer.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis