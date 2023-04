Günzburg

vor 33 Min.

Knapp bei Kasse: Junge Männer bereichern sich mit kriminellen Mitteln

Plus Ein 19-Jähriger zweigt in einem Getränkemarkt Geld aus der Kasse ab. Ein anderer verkauft eine Jacke zweimal. Jetzt mussten sich beide vor Gericht verantworten.

Von Wolfgang Kahler

Wenn im eigenen Geldbeutel Ebbe herrscht, muss man sparen – oder sich nach anderen Finanzquellen umschauen. Doch statt ihre Lage auf legalem Weg zu entspannen, verstießen zwei 19-Jährige gegen das Gesetz und kamen bei der Jugendrichterin mit Geldauflage und gemeinnütziger Arbeit davon.

In zwei Filialen eines Getränkemarktes in Thannhausen und Zusmarshausen waren im Herbst vergangenen Jahres mehrfach Fehlbeträge in der Kasse aufgefallen. Sie summierten sich auf knapp 1400 Euro. Der Verdacht fiel auf einen bald 20-jährigen Mitarbeiter. Der junge Mann wurde von der Filialleiterin und einem Geschäftsführer mit dem Fehlbetrag konfrontiert. Er sei eine Woche in Urlaub gewesen, bei seiner Rückkehr wurde er zum Gespräch in einen Sozialraum gebeten, sagte der Angeklagte in der Verhandlung. "Ich habe es abgestritten, mir nicht erklären können, warum das Geld fehlt." Er habe das Geld nicht genommen, man habe ihm aber nicht geglaubt.

