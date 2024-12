Königsproklamation bei den Kaiserlich Königlichen

Die Kaiserlich Königlich privilegierte Schützengesellschaft vergibt jedes Jahr vier Königswürden. Schon seit der Stiftung der Luftgewehrkette 1934 dürfen Frauen und Männer gleichberechtigt um diese Ehre mitschießen. So hatte sich bereits 1941 eine Dame mit einem 86,0-Teiler in die Bestenliste eingetragen. Auch bei den später ausgelobten Disziplinen Jugend, Luftgewehr und Aufgelegt wurde von Anfang an so verfahren. Zur diesjährigen Weihnachtsfeier der Günzburger Schützen wurden zwei Königinnen und zwei Könige für 2025 proklamiert. Traditionsgemäß zeichnete Oberbürgermeister und Schützenkommissar Gerhard Jauernig die neuen Hoheiten mit den teilweise schon sehr schweren Silberketten aus. Im Bild zu sehen sind (von links): Pfarrer Christoph Wasserrab, Silke Baumhackl (Luftpistole 22,8-Teiler), Manfred Jeckle (Aufgelegt 3,0-Teiler), Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Christian Tillmann (Luftgewehr 42,5-Teiler), Veronika Miller (Jugend 13,0-Teiler) und 1. Schützenmeister Joachim Tillmann. Text: Walter Grabert/Foto: Juirij Miller

