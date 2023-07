Körperverletzung auf einer Grillparty in Günzburg

Ein 30-Jähriger feiert im Garten eines Mehrfamilienhauses in Günzburg. Als sich ein Bewohner beschwert, wird er beleidigt und mit dem Kopf gestoßen.

Ein 30-Jähriger feierte mit seinen Freunden am Samstagabend ein Grillparty im Garten eines Mehrparteienhauses in Reisensburg. Ein weiterer Bewohner fühlte sich laut Polizei dadurch gestört. Als er den 30-Jährigen ansprach, beleidigte dieser den Mann. Zusätzlich griff der Täter den Geschädigten mit einem Kopfstoß an. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde über dem Auge und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Bei beiden Beteiligten war Alkohol im Spiel. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)