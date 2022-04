Günzburg, Kötz

Fast drei Promille: Betrunkener Autofahrer verliert das Bewusstsein

Ein Autofahrer in Günzburg verlor am Samstagmittag das Bewusstsein und verursachte einen Unfall. Er hatte fast drei Promille. In Kötz ist ebenfalls ein Betrunkener unterwegs.