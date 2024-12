Zwei Unfälle, zwei Verursacher fliehen

Zwei Personen, die am Montag im Landkreis Günzburg Unfälle verursacht haben, sind jeweils vom Unfallort geflohen. Laut Polizei wartete in Günzburg gegen 13:30 Uhr eine Autofahrerin in der Augsburger Straße mit ihrem Wagen an einer roten Ampel in Richtung Burgau. Vor ihr stand ein Opel, der plötzlich rückwärts rollte und ihren Pkw touchierte. Die Geschädigte machte durch Hupen und Lichthupe auf den Zusammenstoß aufmerksam. Der Fahrer des Opels fuhr jedoch bei Grünlicht einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu verständigen. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 650 Euro. Da sich die Frau das Kennzeichen des Opels merken konnte, hat die Polizei Ermittlungen zur Identität des Fahrers aufgenommen.

Wenige Stunden später ereignete sich in Kötz ein Unfall mit Fahrerflucht. Zwischen 16 und 17 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer in der Oberen Dorfstraße gegen einen Gartenzaun und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrer ebenfalls einfach vom Unfallort. Die Polizeiinspektion bittet Zeugen beider Unfälle, die Hinweise zu den Unfallhergängen oder den Unfallverursachern geben können, werden gebeten, sich zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)