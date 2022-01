Kommt nicht weiter: Lkw-Fahrer übersieht Sperrung auf B16 bei Günzburg

Ein 35-Jähriger ist mit seinem 40-Tonner auf der B16 bei Günzburg unterwegs. Er übersieht die Warnschilder zur B16-Sperrung und muss ein Wendemanöver durchführen.

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer war am Freitagnachmittag auf der B16 von Dillingen kommend in Richtung Günzburg unterwegs. Hierbei übersah er laut Polizei die Warnschilder bezüglich der bestehenden Vollsperrung. Nachdem der Mann mit seinem 40-Tonner an der Donaubrücke ankam, musste er ein Wendemanöver durchführen.

Lkw-Fahrer kommt bei Donaubrücke in Günzburg nicht weiter

Hierbei touchierte er ein Verkehrszeichen. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. (AZ)