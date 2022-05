Günzburg

17:30 Uhr

Komödiant Willy Astor sorgt für Lacher auf der Günzburger Forumsbühne

Willy Astor pickte im Forum am Hofgarten in Günzburg die Rosinen aus seinen 35 Jahren auf der Bühne. Neues gab es als Sahnehäubchen obendrauf.

Plus Comedian Willy Astor sorgte mit seinem Programm "Pointe of no return - the greatest Witz" für extrem gute Laune. Frech und witzig nahm er viele auf die Schippe.

Von Sandra Kraus

Ein wunderbarer und sich für Willy Astor gut anfühlender Begrüßungsapplaus nach den vier unterschiedlich langen Corona-Zwangspausen lockte den Comedian auf die Günzburger Forumsbühne. "Pointe of no return - the greatest Witz" überschreibt der Münchner sein Programm zum 35-jährigen Bühnenjubiläum. 1985 tauscht er Beruf gegen Berufung, wechselt vom Maschinenbau zur Bühne und widmet sich der Kurzweil, will unterhalten, immer frech und witzig, aber nie verletzend oder unter der Gürtellinie.

