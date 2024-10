Konjunktur: „Bei allem Schatten ist auch Licht dabei“

Nach dem langen Einheitsgrau sticht am Dienstag endlich wieder die Sonne in Günzburg durch. Zumindest ein kleines bisschen spiegelt das Wetter die Lage in der Wirtschaft im Landkreis Günzburg wider, die Regionalvorsitzender Hermann Hutter zusammen mit Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar skizziert. Immerhin ist im Landkreis Günzburg der IHK-Konjunkturindex seit dem Frühjahr sogar wieder um drei Punkte auf 95 Punkte gestiegen. Man sei weit weg von Euphorie, aber es gebe Hoffnung, sagt Stipar. „Bei allem Schatten ist auch Licht dabei.“ Hutter fordert ein sofortiges Handeln der Politik, noch vor der Bundestagswahl brauche es Reformen. Drei konkrete Vorschläge hätte er.

